В Госдуме озаботились запретом продаж "опьяняющего" ореха

Маркетплейсам в России необходимо запретить продажу бетельного ореха, который обладает психоактивным действием. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Парламентарий в обращении к заместителю главы кабмина Татьяне Голиковой сослался на многочисленные жалобы россиян — они бьют тревогу из-за того, что их дети покупают на маркетплейсах так называемые "пьяные" орехи. Они провоцируют галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты.

Хамзаев попросил надлежащим образом изучить бетельный орех и, при наличии оснований, внести его в перечень веществ, запрещенных к свободному обороту на территории Российской Федерации.

Депутат также призвал допускать на маркетплейсы только сертифицированную продукцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, сообщает РИА Новости.

На эту проблему указывала и Baza. Бетельный орех, или бинлан, воздействует на нервную систему как нейростимулятор за счет психоактивного вещества ареколина. Использование этого продукта вызывает привыкание и сопряжено с развитием онкологических заболеваний.

В ряде азиатских государств правительство уже ограничило рекламу и продажи бетельного ореха из-за роста заболеваемости раком ротовой полости.