Mash: переломанная Марина Хлебникова согласилась выйти на сцену, несмотря на запреты врачей

6 ноября Марине Хлебниковой исполнилось 60 лет. В честь круглой даты знаменитая исполнительница решила дать несколько концертов. Так, сегодня, 7 ноября, артистка намерена выступить в Рязани. Вот только запретили ей выходить на сцену.

Перед концертом Марина Хлебникова, известная по таким песням как "Чашка кофею", "Дожди", "Солнышко мое, вставай", жаловалась врачам на боли в суставах и онемение ног. Несколько лет она лечится от хронических проблем с костями — из-за нарушенного обмена кальция кости стали хрупкими, появились компрессионные переломы позвоночника. Как утверждает Mash, с таким диагнозом врачи советуют даже швабру не поднимать — не то что выходить на сцену. Но Хлебникова решила рискнуть и выступить на следующий день после своего юбилея.

Кстати, мало кто знает, что за легким и непринужденным эстрадным образом стоит серьезная работа. Марина Хлебникова - высококлассная вокалистка и великолепная пианистка. У нее академическое образование. Ей преподавали Александр Градский и Лев Лещенко, а диплом вручал Иосиф Кобзон