Россиянина задержали за работу на украинского военного блогера

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который передал украинскому военному блогеру данные об участвующих в специальной военной операции.

Установлено, что мужчина 1987 года рождения вступил в переписку с украинским блогером, подконтрольным Вооруженным силам Украины, и передал ему информацию о месте дислокации подразделений ВС России.

Также он перевел деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Финансирование терроризма". Санкции по этим статьям предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.