Почти 15 тонн гумпомощи отправили студенты столичных колледжей в зону СВО

Студенты столичных колледжей отправили в зону специальной военной операции (СВО) около 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. Кроме того, на передовую были переданы более 25 тысяч писем и видеопоздравлений.

"Мы регулярно проводим благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей. В этот раз участие приняли первокурсники, которые вместе со своим наставником приготовили печенье. Для них это в первую очередь возможность передать частичку своего тепла тем, кто в нем особенно нуждается. Акция символизирует единство, взаимопомощь, взаимовыручку, доброту, честность и открытость — именно такие качества мы стараемся привить нашим студентам, потому что индустрия гостеприимства — про любовь от всего сердца и заботу о близких", — отметила Екатерина Писарик, директор колледжа сферы услуг № 10.

Более подробная информация - на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичи собрали 13 тонн гуманитарной помощи детям в новые регионы и приграничье. В частности, столичная школа №1293 принимает участие в акции "Соберем ребенка в школу" четыре года подряд.