В России предложили на сутки отключать мобильный интернет и SMS после роуминга

В России планируют установить 24-часовой "период охлаждения" для отечественных sim-карт, если абоненты находились в международном роуминге или сама "симка" была неактивна более 72 часов. Об этом сообщают информированные источники.

Как пишет "Коммерсантъ", в указанный суточный период не будут работать мобильный интернет и СМС. Однако будет предусмотрена возможность сократить срок ожидания: на телефон будет приходить сообщение со ссылкой, по которой потребуется ввести так называемую капчу.

Эксперты отмечают, что указанная мера может быть направлена на ограничение работы sim-карт, которые используются для наведения вражеских беспилотников на различные объекты российской инфраструктуры. Также это поможет ограничить возможность создания "симок" за рубежом и последующей активации в России с преступными намерениями.

Ранее сообщалось, что с ноября операторы связи в России получили право блокировать sim-карты, если установлено, что на одного человека оформлено более 20 номеров. Кроме того, с 1 сентября запрещено делиться SIM-картами с третьими лицами, в том числе с друзьями и коллегами. Это нововведение поможет усилить безопасность граждан в цифровой среде.

Тем временем в России распространилась мошенническая схема кражи телефонных номеров по поддельным документам. В МВД рассказали, что насторожить должны непонятные проявления при использовании сотового телефона: "Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает". Возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер.