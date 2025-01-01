Шойгу призвал к "сибиризации" России

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал о ходе работ по созданию в Сибири кластера глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов.

Как отметил политик, до конца 2025 года проектному офису предстоит завершить формирование управляющих органов кластера в Ангаро-Енисейском макрорегионе, а также разработку стратегии его развития.

Создание собственной металлургической базы редких и редкоземельных металлов для России является важным элементом стратегической безопасности, цитирует Шойгу РИА Новости.

Также секретарь Совбеза подчеркивал, что для обозначения таких масштабных и важных работ есть "очень правильное и такое емкое выражение — "сибиризация". Эта деятельность находится на контроле главы государства Владимира Путина.

Еще в бытность министром обороны России Сергей Шойгу отмечал, что в Сибири можно создать несколько научно-промышленных центров, с учетом имеющихся природных ресурсов и потенциала их освоения. В частности, в районе между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста.