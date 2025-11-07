Названы страны, куда чаще всего ездят россияне

Россияне чаще всего в 2025 году путешествовали в Турцию, Абхазию и Казахстан.

На эти три страны пришлась половина всех выездов за границу в январе-сентябре, передает РИА Новости.

На четвертом месте – Китай. Количество поездок в Поднебесную за первые девять месяцев текущего года выросло на четверть, до 1,7 миллиона. На пятом месте – ОАЭ.

Также в десятку популярных направлений вошли Грузия, Таиланд, Армения и Узбекистан.

В этом году россияне путешествовали за границу чаще, чем в прошлом году – 24 миллиона поездов против 22,4 миллиона.