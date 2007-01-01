Волочкова призналась, что крутит романы с женатыми мужчинами: "Это не коза на веревке"

Анастасия Волочкова в новом интервью в очередной раз сообщила, что является великой балериной, исполнившей за свою карьеру партии во всех классических спектаклях. У ее ног были такие влиятельные мужчины, фамилии которых, впрочем, артистка предпочла не перечислять, зато рассказала, что они одаривали ее самыми роскошными презентами.

При этом скандально известная танцовщица призналась, что для нее женатые мужчины не под запретом. Анастасия Волочкова объяснила, что настолько желанна и притягательна, что представитель противоположного пола просто не может устоять. Особенно, если его избранница не обладает способностью удержать своего мужчину.

"Мужчины — это не коза на веревке... Я привлекаю внимание своей энергией... Любая женщина может сделать так, что мужчина не посмотрит в сторону другой. И мужчина может сделать так, что женщина не посмотрит в сторону другого. Это работа обоих", - рассуждает Анастасия Волочкова в подкасте Kiss.

Отметим, что балерина официально ни разу не была замужем. В 2007 году артистка организовала несколько свадебных торжеств со своим избранником, бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого двумя годами ранее родила дочь Ариадну. Однако спустя пару лет Волочкова и Вдовин расстались.