В Люберцах пресекли подготовку к теракту

Сотрудники МВД России и ФСБ пресекли подготовку к теракту в Подмосковье.

Задержан 27-летний мужчина. Он списался в соцсетях с неизвестными и заявил о готовности оказать содействие украинским спецслужбам. По указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в Люберцах, где забрал из тайника взрывчатку. Затем пакет нужно было доставить в Измайловский парк в Москве. Осуществить задуманное мужчине не удалось – его поймали полицейские.

Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция ведет розыск соучастников преступления.