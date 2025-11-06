Неизлечимо больной Брюс Уиллис вышел в свет: молодая жена отказалась его сопровождать

Несколько лет назад стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

Жена Эмма Хеминг, их дети, а также бывшая супруга Деми Мур и дочки от этого брака окружили Брюса заботой и старались делать все, чтобы он не чувствовал себя некомфортно из-за болезни. Но с каждым днем им становится все сложнее. В итоге Эмма приняла тяжелое решение — Брюса переселили в другой дом. Там все оборудовали для тяжелобольной звезды, наняли сиделок.

Меж тем постоянно сидеть дома Брюсу Уиллису не приходится. Так, голливудского актера сняли на пляже в Лос-Анджелесе. Сопровождал "крепкого орешка" опекун. Артист улыбался и вел себя легко и непринужденно, но при передвижении использовал перила для дополнительной опоры, передает TMZ.

При этом молодой супруги рядом с 70-летним актером было не замечено. Сообщается, что в среду, 5 ноября, Эмма Хеминг и его бывшая жена, актриса Деми Мур, находились на противоположном побережье, в Нью-Йорке, где чествовали Брюса на благотворительном концерте в поддержку больных раком.

Эмма сказала журналистам: "Брюсу бы это понравилось. Он всегда любил живую музыку... Я думаю, он бы точно вышел на сцену и начал играть на губной гармошке. Я просто благодарна, что они пришли".