Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в День воинской славы

Сегодня - в День воинской славы - мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии также приняли участие кадеты и представители ветеранских общественных организаций.

Дата установлена в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года. Тогда линия обороны Москвы проходила всего в нескольких десятках километров от столицы. И советские войска отправлялись на фронт прямо с Красной площади.

Участники церемонии почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем в исполнении оркестра прозвучали гимн страны и военные марши.