В России дело о поиске экстремистского контента впервые дошло до суда

На рассмотрение мирового суда в Каменске-Уральском Свердловской области поступило административное дело о поиске экстремистских материалов в интернете — это первый подобный случай в России. Об этом рассказал в пятницу, 7 ноября, адвокат Сергей Барсуков.

Юрист уточнил, что по делу проходит 20-летний молодой человек, который работает медбратом. Предположительно, доступ к информации о том, какие данные он искал в интернете, правоохранительные органы получили от оператора сотовой связи.

Дело открыли по статье 13.53 Кодекса об административных правонарушениях. Она предполагает наказание в виде штрафа от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Однако суд отказал в назначении штрафа, вернув материал на доработку правоохранительным органам, цитирует Барсукова "Интерфакс".

Летом Государственная дума приняла поправки, предусматривающие наказание за умышленное получение доступа к сведениям, опубликованным в федеральном списке запрещенных ресурсов. Под эту норму также подпадает реклама VPN и аналогичных средств, с помощью которых можно подключиться к порталам, подпадающим под ограничения.

Тем временем правоохранительные органы Краснодарского края привлекли к ответственности женщину, которая позиционирует себя как ведьму и предлагает через интернет якобы колдовские услуги. Закон она нарушила тем, что разместила в публичном доступе символику сатанизма — это движение признано экстремистским и запрещено в России.