В Госдуме объяснили, когда пенсионерам ждать январские выплаты

Российские пенсионеры получат причитающиеся им выплаты за январь 2026 года до начала праздничных новогодних дней. Об этом рассказал член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий напомнил про стандартную практику в России, в соответствии с которой январская пенсия перечисляется авансом еще в конце декабря, поскольку первые дни наступившего года являются нерабочими — почтовые отделения и банки приостанавливают работу, в том числе по выплате пенсий.

Пенсионеры, получающие деньги на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Досрочные выплаты за январь будут осуществлены в период с 22 по 29 декабря.

Получающие пенсию через "Почту России" также получат и декабрьскую, и январскую выплаты в последний месяц 2025 года, но в другие даты: с 3 по 25 декабря и с 25 по 30 декабря соответственно, цитирует Говырина ТАСС.

Ранее глава Социального фонда Сергей Чирков рассказал, что повышение страховых пенсий в 2026 году затронет 38 миллионов российских пенсионеров. В результате индексации в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и превысит 27 тысяч рублей.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшим из России пенсионерам-иноагентам нужно перечислять пенсионные выплаты на специальные счета. Политик счел ненормальным то, что "человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России".