Джиган хочет отобрать детей у Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в начале октября. Что стало причиной расставания пары, до сих пор неизвестно.

Не секрет, что именно модель стала инициатором развода. В недавней беседе с журналистами Оксана Самойлова сообщила, что уже съехала от мужа. Джиган остался жить в особняке за 155 миллионов рублей.

В Сети то и дело муссируются слухи о неверности рэпера. Однако продюсер Сергей Дворцов уверен, что не в этом причина развода. "Ни о каких серьезных отношениях не идет речи, тем более не стоит говорить, что Джиган и Оксана разводятся из-за кого-то, потому что у него новый роман. Нет! Ни у него, ни у нее никого нет, чтобы сразу перепрыгнуть из одних отношений в другие", - заявил продюсер.

Недавно состоялось первое заседание по бракоразводному процессу. Представитель Джигана дал ясно понять, что рэпер хочет сохранить семью. Но если этого не получится сделать, то артист настроен радикально. Он хочет забрать детей себе.

"Общение между ними тоже есть, у них общие дети — и это связывает Оксану и Джигана независимо от штампа в паспорте. Но сейчас Денис хочет и настаивает, чтобы дети остались с ним после расторжения брака", - сообщил Сергей Дворцов Woman.ru.

Кстати, в Сети многие пользователи высказывают мнение, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся лишь для того, чтобы подогреть к себе интерес. Известно, что в настоящее время идут съемки их реалити-шоу, поэтому не исключено, что бракоразводный процесс может быть лишь частью развлекательной передачи.