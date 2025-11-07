В ОАЭ зверски расправились с "другом" Дурова и его женой

Российского криптотрейдера Романа Новака и его супругу Анну убили в ОАЭ.

Как сообщили в СК, личный водитель привез пару на стоянку у озера, там они пересели в другую машину, а потом связь с ними пропала. Новак и его жена перестали отвечать на телефонные звонки 4 октября.

По предварительным данным, их привезли на съемную виллу в пригороде Хатта. Злоумышленники заманили их туда под предлогом встречи с инвесторами. Преступники полагали, что на криптокошельке Новака хранятся миллиарды долларов, но он оказался пустым.

За Новака и его жену требовали выкуп, но его собрать не удалось. После этого их убили, тела расчленили и расфасовали по пакетам, пишет газета "Фонтанка".

По делу об убийстве Новака и его жены задержаны семь человек – это россияне. СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об исчезновении семейной пары.

СМИ пишут, что Новак выдавал себя за друга основателя telegram Павла Дурова и обманул инвесторов из разных стран на сумму около 500 миллионов долларов. Источник RT сообщил, что к убийству может быть причастен кто-то из обманутых инвесторов.