В Москве проходит международная конференция по вопросам развития детского движения

В Москве сегодня проходит Международная научно-практическая конференция по вопросам развития детского движения. На одной площадке собрались представители общественных организаций, органов государственной власти, молодые учёные и студенты.

Более 30 спикеров и экспертов, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья, обмениваются практиками воспитательной работы. Так, например, представители "Движения Первых", созданного при поддержке Владимира Путина, рассказали о своей программе развития до 2030 года.

"Она призвана обеспечить содействие в реализации государственной политики в сфере воспитания для достижения национальных целей, раскрытия потенциала каждого человека и его становления как патриотичной и социально ответственной личности", - отметил Артур Орлов, председатель правления "Движения Первых", Герой России.