В Москве обсудили роль информационного влияния для сплочения общества

Расширение систем массовых коммуникации и повышение их влияния на сознание граждан обсудили сегодня в Общественной палате. На тематической встрече собрались представители органов власти и СМИ, специалисты в IT - области.

Одна из главных тем дискуссии - роль информационного влияния для сплочения общества. Особое внимание уделили использованию искусственного интеллекта для формирования массового сознания. И выступили с инициативой выработать предложения для журналистов и блогеров, учитывая накопленный опыт в этой сфере.