Представители военных династий посетили музей на Красной площади

В мессенджере "Макс" Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с годовщиной военного парада. Отметив, что 7 ноября 41 года навсегда вошло в летопись Великой Победы. Мэр Москвы подчеркнул, что "мы никогда не забудем героизм и стойкость защитников Родины". А также пригласил посетить уникальный музей под открытым небом. Который открылся сегодня на Красной площади.

Парад на Красной площади в 41 году готовили в режиме сверхсекретности. Ведь над Москвой летали немецкие самолеты. Но провести его было необходимо, чтобы поднять дух солдат. В память о том непростом времени - выставка под открытым небом. В этом году под названием "Город живых историй".

"Мы рассказываем о наших москвичах, о наших ратных династиях, тех, которые воевали тогда, у которых воевали дальше сыновья, например, в Афганистане. И как раз внуки сейчас являются героями или участниками специальной военной операции. То есть мы рассказываем про тех, кто в те года и сейчас ковали и куют ту самую победу", - отметила Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Александр Шелковой - потомок двух ратных династий. Один дед дошел до Берлина, второй ушел на фронт в 16 лет и в 43 году на Белорусском фронте получил тяжелое ранение.

"Я не смог остаться в стороне, потому что, как говорит мой сын, в нас течет кровь победителей. Был на различных направлениях. После тяжелого минно-взрывного ранения, мне оторвало левую ногу. И на этом мое участие в специальной военной операции было закончено", - говорит Александр Шелковой.

Под открытым небом - аутентичная историческая и боевая техника. В этом году представлено 60 экспонатов. Ночной бомбардировщик По-2 хоть и был сконструирован еще в 27-м, но стал настоящим кошмаром для фашистов. Он наносил удары по наземным силам противника. И несмотря на небольшую скорость - 150 километров в час - легко уходил от преследования.

Охраняли в Москву осенью 41-го года и машины МС-1. Это первый спроектированный в Советском Союзе серийный танк. Вдохновлен французским аналогом еще времен Первой мировой.

"И они принимали участие, в частности, в обороне Москвы, как долговременные огневые точки. Они просто никуда не ездили, просто должны были поддерживать оборону в таком статичном состоянии", - рассказал Арсений Вершинин, экскурсовод.

А это уже тяжелый танк КВ-1. Отличался неуязвимостью для противника. На Красной площади можно увидеть экспонаты из разных сфер жизни города осенью 41-го. От работы государственного управления и промышленности до организации обороны и деятельности культурных учреждений. А на стенде "Операция Эвакуация" можно знать о роли транспорта и работе московских вокзалов.

А в самом центре Красной площади - карта Москвы 41 года, посвященная формированию дивизий народного ополчения в разных районах столицы.