В Москве обновят более 100 надземных пешеходных переходов

Более 100 надземных пешеходных переходов в Москве обновят в ходе масштабной городской программы. Вместо старого остекления устанавливают современное - более долговечное - монолитный поликарбонат, и весьма толстый.

Цвет выбран эффектный, но при этом не маркий - янтарный. Поскольку работы ведутся над проезжей частью, полосы движения поочерёдно перекрывают. Программа рассчитана до 2030 года, но уже до конца этого капитально отремонтируют 14 надземных пешеходных переходов.

"В ходе работ - помимо остекления - производится окраска несущих конструкций, ремонт бетонных конструктивных элементов, а также замена или восстановление антискользящего покрытия на прохожей части наземных пешеходных переходов", - сообщил Сергей Бражник, начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост".