В больнице им. Вересаева провели операцию пациенту с экстремально высоким весом

Замена тазобедренного сустава - рядовая операция. Но есть одно "но": когда пациент весит 160 кг, поставить протез практически невозможно. Однако трудности не остановили ни врачей, ни больного. Благодаря стараниям медиков, хирургическое вмешательство состоялось. Как проходит реабилитация пациента?

Активный образа жизни - главный тренд нашего времени! Для всех, но только не для Романа Золотухина, пациента с экстремальным весом. В его случае преградой к похудению оказалось серьезное заболевание суставов.

"Год назад меня начали беспокоить боли в области паха. Они были очень ярко выраженные. После этого я обратился в свою поликлинику. Там мне поставили диагноз: двухсторонний первичный коксартроз. Соответственно, что мне предложил хирург: это заниматься гимнастикой и консервативным лечением", - рассказал пациент.

Однако терапевтические методы проблемы не решили. Тогда Роман использовал собственный опыт - родом из спортивного прошлого.

"Я занимался плаваньем, занимался систематически. Я бывший спортсмен, КМС по плаванью, поэтому проплывал по пять километров, старался это делать через день. Мне после тренировок становилось легче. Я отрабатывал ноги. Специально купил для этого ласты", - рассказал Роман.

Но, несмотря на все усилия, заболевание Романа прогрессировало. В результате он попал в больницу имени Вересаева. Диагноз поставили неутешительный. "Выявили у него асептический некроз головки бедра", - сообщил Владимир Шилин, заведующий отделением травматологии больницы имени Вересаева.

Консервативное лечение для пациента уже не подходило, но и показания к операции вызывали вопросы. Весил Роман 160 килограммов при росте в 190 сантиметров. Шанс удачного исхода хирургического вмешательства был близок к нулю.

"Пациент не мог снизить вес перед операцией из-за боли, из-за малоподвижного образа жизни. Поэтому нами было принято решение все-таки прооперировать его", - отметил Владимир Шилин.

Сначала, используя передовые технологии и профессионализм врачей, Роману заменили тазобедренный сустав на левой ноге на специальный протез. И уже на следующий день он стал самостоятельно восстанавливать свою активность.

Врачи уверены: при таком настрое Роман сможет не только восстановить подвижность тазобедренного сустава, но и снизить экстремально высокий вес. Ведь теперь для активной и полной жизни у пациента противопоказаний нет.