Сервис "Моспитомец" помогает животным из приютов обрести новый дом

Завести хвостатого друга теперь стало проще. Все благодаря городскому сервису "Моспитомец". Теперь любой желающий может найти среди тысячи анкет именно свое животное и забрать его из приюта. Как проходит знакомство с понравившимся животным? И какой тест должны пройти будущие хозяева?

Детская мечта Оксаны теперь сидит рядом и машет хвостом, девушка только что подписала документы, и сейчас они с Эриком поедут домой. Это долгожданный момент и для волонтеров, которые проводят с животными много времени – ухаживают, гуляют, тренируют, социализируют. А многие, кажется, понимают друг друга по взгляду, как Юлия и Хантер. Этот хаски попал в приют год назад - то ли потерялся, то ли от него отказались.

Таких, как Хантер, в приюте больше двух тысяч. В вольерах всё необходимое: еда, вода, крыша над головой, прогулки и общение. Каждые выходные здесь праздник – приезжают гости, чтобы почесать котам мордочки, выгулять собак и, возможно, забрать кого-то домой. Но прежде, чем это сделать, важно понять: питомец - не только радость, но и серьезная ответственность.

"Помимо заботы, рассчитывать сразу на то, что где-то придется животное все равно лечить, где-то воспитывать. Непосредственно у животного будет какой-то передел характера. То есть это все комплексом вмещается именно в задачу человека, который взял животное из приюта", - пояснил Игорь Ельцов, специалист-кинолог отдела содержания безнадзорных животных.

Среди сотен лап, хвостов и носов выбрать того самого не просто. Теперь помогает городской сервис "Моспитомец". В каталоге - тысячи анкет. Все животные чипированы и готовы к переезду.

Такой формат — шанс заранее узнать всё о будущем друге: историю, характер, привычки. Одна из разработчиков сайта Анастасия проверила систему на себе - на странице "Моспитомец" увидела кошку, изучила анкету и поняла — это та самая.

"На сайте есть даже тест на главной странице, для тех, кто не может определиться, кого он ищет, и, ответив на вопросы о своем образе жизни, мы подберем ему животное", - рассказала Анастасия.

Сервис сотрудничает с 13 столичными приютами. "Найти дом каждому" - не просто слова, работники не теряют надежду даже в самых сложных случаях, как с Угольком. Пес перестал ходить, не помогла даже дорогостоящая операция. Но волонтеры приезжают и уезжают. А Уголёк, как и любой пёс, ждёт не минутной ласки, а своего единственного хозяина. И таких историй — сотни.

Без общения животные в приюте могут стать замкнутыми, и именно поэтому для них так важно проводить время с человеком. Но скромность — это точно не про Тигрулю! Несмотря на солидный возраст и внушительную внешность, чувствует она себя маленьким щенком: сразу ложится на спину, подставляет живот и всем видом показывает, как мечтает найти своего хозяина.

Анна Абросимова, "ТВ Центр"