Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с продажей бетельного ореха

В Роспотребнадзоре взяли на контроль появившиеся в средствах массовой информации сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля (бетельный орех). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в пятницу, 7 ноября.

Роспотребнадзор подтвердил, что употребление бетельного ореха способно отрицательно воздействовать на психику, вызывать привыкание и приводить развитию рака ротовой полости.

Ведомство уже призвало Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) довести до участников рынка электронной торговли информацию о необходимости принятия мер против реализации опасной продукции.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, подчеркивается на официальном сайте этой службы.

Тем временем продолжается обсуждение запрета вейпов в России. Еще в августе глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума готова оперативно принять соответствующие поправки — в этом случае российским магазинам запретят торговать вейпами и жидкостями для них.

Глава государства Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось в Самаре 6 ноября, одобрил идею полного запрета вейпов, отметив, что "наше правительство это поддерживает".