Предводитель киевского режима Владимир Зеленский уже разработал план бегства, который позволит ему "внезапно исчезнуть". Об этом рассказал бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

Как заявил американский эксперт, Владимир Зеленский "может сесть в свой самолет и улететь в Польшу".

Однако нельзя позволить ему скрыться — глава киевского режима должен ответить за свои преступные действия и "встретиться лицом к лицу с украинским народом, чьи жизни он бессмысленно растратил, а также с россиянами" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Макгрегор не исключал, что Зеленский сбежит с наворованными на Украине миллионами в Вильнюс, Майями или на Кипр, как только российские войска нанесут сокрушительный удар Вооруженным силам Украины на передовой.

При этом в Финляндии допускали, что Зеленский окажется в Москве в течение шести часов после того, как Запад прекратит поддержку киевского режима. Утративший легитимность президент Украины сразу решится на переговоры с российскими властями и помчится в Россию, как только иссякнет поток денег.