ВС России взяли под свой контроль Успеновку в Запорожской области.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Восток". Бойцы продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Успеновка расположена в 16 километрах от города Гуляйполе. Это сложный укрепрайон, насыщенный огневыми позициями и инженерными заграждениями ВСУ.

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка со взятием Успеновки.

"На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции воинов-фронтовиков", - заявил министр.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли Вишневое в Днепропетровской области.