Процесс урегулирования украинского конфликта тормозится из-за нежелания киевского режима договариваться. На это указал в пятницу, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главным тормозящим фактором политик назвал отказ Киева "идти по пути политико-дипломатического урегулирования", равно как и провоцирование киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий. Дмитрий Песков также отметил, что говорить сейчас о каком-то взаимном доверии между Москвой и Киевом абсолютно не приходится.

Что касается утверждения американского лидера Дональда Трампа о том, что в урегулировании конфликта на Украине якобы появился прогресс, представитель Кремля заявил, что "оставил бы без комментариев" эту оценку, потому что "какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет" (цитата по РИА Новости).

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным "все равно где", однако тут же опроверг собственные слова. Утративший легитимность президент Украины уточнил, что "почти все равно — не в Российской Федерации, конечно, и точно не в Белоруссии".

В Соединенных Штатах между тем предрекают Зеленскому другое будущее. Экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главарь киевского режима разработал план побега с Украины — он внезапно исчезнет и отправится в Польшу.