Песков ответил на слухи про опалу Лаврова

Публикации ряда средств массовой информации и интернет-пабликов о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы "впал в немилость", являются ложью. Об этом заявил в пятницу, 7 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Слухи о якобы опале главы российской дипломатии пошли на фоне того, что Лавров не присутствовал на недавнем оперативном совещании президента с постоянными членами Совета безопасности. Утверждалось также, будто главу МИД "сместили" с поста руководителя делегации России на предстоящих саммитах "Группы двадцати" (G20) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Причиной того, что Лавров будто бы "впал в немилость", распространители этого фейка называли отмену российско-американского саммита в Будапеште — это вменяли в вину министру иностранных дел России, якобы разговор Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио привел к отказу Вашингтона от встречи на уровне глав государств.

Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что в сообщениях об "опале" Сергея Лаврова действительности не соответствует ничего. Как подчеркнул представитель Кремля, "безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, конечно", сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, высказалась о публикации американских СМИ о пресловутой встрече Лаврова и Рубио. Чиновница отметила, что "эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи". В реальности подобные статьи — это часть информационной войны Запада против России, подчеркнула Захарова.