Уехавшую из России Ларису Гузееву заметили с дочкой и грудничком

Лариса Гузеева была замечена в аэропорту Тбилиси. Причем популярную ведущую сопровождала дочь Ольга, у которой на груди в слинге сидел крошечный ребенок. Сообщается, что сегодня, 7 ноября, артистка должна была улететь в Москву. По словам очевидцев, на стойке регистрации выяснилось, что желаемые ею места в бизнес-классе уже заняты.

Спустя десять минут разборок Лариса Гузеева вспылила и, кинув пару резких слов, ушла на посадку. В итоге ее все же посадили в бизнес-класс, но не в тот, который она хотела, отмечает Mash.

В Сети между тем бурно обсуждают, что это за грудничок у дочери Ларисы Гузеевой Ольги. Отметим, что 25-летняя наследница известной артистки ведет крайне закрытый образ жизни. Одно время она вела социальные сети, но, регулярно получающая негативные комментарии, закрыла странички и ушла в тень. Теперь интернет-пользователи не исключают, что Ольга стала матерью, причем совсем недавно.

Отметим, что у Ларисы Гузеевой есть сын Георгий от второго мужа.