Самарский губернатор раскрыл реакцию Кремля на скандальное увольнение главы района

Федеральный центр никак не отреагировал на историю с увольнением главы Кинельского района. Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В интернете разошлись кадры из рабочей поездки Федорищева по региону — он проверял состояние социальных и культурных объектов. Увиденное в Кинельском районе настолько его возмутило, что он парой емких выражений отправил в отставку главу муниципалитета Юрия Жидкова.

6 ноября собрание представителей Кинельского района официально прекратило полномочия главы муниципалитета Юрия Жидкова досрочно. Как уточняет районная администрация, чиновник отправлен в отставку по собственному желанию.

Как рассказал самарский губернатор в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву, при общении с помощником президента России Алексеем Дюминым "эта тема не попадала в периметр нашего рабочего обсуждения".

Федорищев отличился не только ярким увольнением — в Сети появилась запись рэпа о Самаре, авторство которого приписывают главе региона. Губернатор признал свою причастность к этому треку, пояснив, что это "старая песня", которую "кто-то слил".