Два ОГЭ вместо четырех могут ввести еще в пяти регионах

С 2026 года возможность сдавать два, а не четыре основных государственных экзамена (ОГЭ) по окончании девятого класса может появиться у школьников Татарстана, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областей.

Как пишет "Коммерсантъ", соответствующий законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму правительство. Если поправки примут, указанным регионам предстоит разработать нормативно-правовую базу для введения новых правил и распределить бюджетные места в учреждениях среднего профессионального образования к 1 марта.

Региональные власти должны будут гарантировать возможность бесплатного получения профессии всем девятиклассникам, решившим сдавать два ОГЭ.

Подобная возможность уже действует в Москве. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в апреле рассказывала, что 25 тысяч девятиклассников выбрали два экзамена вместо четырех — дети "осознанно отдают предпочтение колледжам и практическому образованию".

В июле на совещании у главы государства Владимира Путина министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что 62% учеников российских школ после девятого класса пошли учиться в колледжи.