Еврокомиссия объявила об ужесточении визового режима для россиян

Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, 7 ноября, что ужесточает визовые правила для граждан России "в связи с возросшими рисками безопасности".

Это означает, в частности, отмену многократных виз (мультивиза) для россиян. Помимо запрета на выдачу мультивиз граждане России столкнутся с более суровыми проверками при подаче заявлений на обычные визы, сообщает "Интерфакс".

Как заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен, Брюссель рассматривает своим действия в визовой сфере как "дополнительный и необходимый шаг для обеспечения безопасности Европейского союза и его граждан".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас увязала запрет на оформление мультивиз с "беспрецедентными нарушениями посредством беспилотников и диверсиями на нашей территории".

Это решение Брюсселя уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как предположила чиновница, Еврокомиссия решила, что европейским странам не нужны "кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты".

При этом пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) отметила, что по россиянам новое решение ЕК практически не ударит: наши граждане и до этого запрета уже практически не получали шенгенских мультивиз. Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов уточнил, что "сейчас многократные визы скорее дают под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто".