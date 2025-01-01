Кремль объяснил нежелание объявлять 7 ноября нерабочим днем

В качестве праздничной даты в России 7 ноября утратило свою релевантность. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за внесением депутатами от КПРФ поправок, предусматривающих возвращение государственного праздника советских времен — 7 ноября в СССР отмечали День Великой Октябрьской социалистической революции.

Песков счел однозначным фактом то, что "с точки зрения, наверное, исторической этот праздник, он в какой-то мере свою релевантность утерял". Однако политик подчеркнул, что "с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало", сообщает РИА Новости.

Нерабочим в России является 4 ноября — День народного единства. В 2025 году производственный календарь составлен таким образом, что этому празднику предшествовала шестидневная рабочая неделя, за которой последовали три выходных.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пообещал, что следующая шестидневка ждет россиян не раньше 2027 года — там "вроде бы напрашивается шестидневка в феврале" из-за потенциального переноса выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.