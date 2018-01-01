Сделано заявление о разводе Меган Маркл и принца Гарри: "Все кончено"

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Ради мужа американка оставила карьеру актрисы и родину.

Но прошло около восьми лет и Меган снова рвется в Голливуд. 44-летняя Маркл возвращается к актерской карьере. Герцогиня появится в новом сериале Amazon MGM's "Близкие друзья". Ее партнершами по фильму будут Бри Ларсон и Лили Коллинз. Супруга принца Гарри уже посетила съемочную площадку.

Сын Карла III был ошеломлен выходкой жены, но уже давно смирился с тем, что Меган не прислушивается к его мнению. Герцогиня ведет свое кулинарное шоу, выставляет детей на всеобщее обозрение, а теперь еще и возвращается в кино. Поговаривают, что жена устраивает принцу скандалы, если он не согласен с ее мнением или выбором. Поэтому герцог Сассекский выбрал тактику, которая позволяет ему сохранять мир в семье. Гарри не перечит Меган.

Королевские биографы уверены, что возвращение Маркл к актерской карьере — самый явный признак того, что ее брак с принцем находится на грани.

"Динамика между ними изменилась. Гарри поддерживает жену на публике, но наедине он борется с тем, насколько разными стали их миры. Возвращение Меган в Голливуд кажется заявлением, что она движется дальше, с ним или без него. Похоже, все кончено", — объявил инсайдер RadarOnline.

Напомним, Гарри и Меган в январе 2020 года отказались исполнять обязанности членов королевской семьи. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой. Малышка Лилибет родилась уже в Америке. С тех пор Меган пытается найти источники дохода, ведь принц не смог дать ей ту жизнь, о которой Маркл мечтала.