Заснувший на пресс-конференции Трамп вынудил Вэнса отвечать на вопросы журналистов

Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу пришлось отвечать на каверзные вопросы журналистов после того, как американский лидер Дональд Трамп уснул во время пресс-конференции. Как отмечает издание Daily Beast, во время встречи с представителями СМИ 79-летний политик выглядел уставшим.

Трамп сидел между вице-президентом и государственным секретарем Марко Рубио. Представитель телеканала Fox News спросил американского лидера о решении федерального судьи в Род-Айленде, который потребовал полностью профинансировать продовольственные талоны для малообеспеченных американцев.

Как сообщает издание, президент США пробормотал Вэнсу предложение ответить на этот вопрос. И тот послушно ответил за Трампа, заключает автор. Отмечается, что ранее Трамп критиковал своего предшественника, экс-лидера страны Джо Байдена за то, что его оппонент мог уснуть буквально за секунду.