Названы исключения из запрета ЕС на выдачу мультивиз россиянам

Многократные шенгенские визы даже после запрета на мультивизы для граждан России будут выдавать родственникам резидентов стран Евросоюза — на один год. Об этом исключении рассказали в пятницу, 7 ноября, в Еврокомиссии.

Исключение из запрета также сделают для работников транспортной сферы: моряков, водителей автобусов и грузовиков, а также работников поездов, которые претендуют на визу в качестве сотрудников своей отрасли. Мультивизу они смогут получить на девять месяцев.

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, которого цитирует РИА Новости, уточнил, что многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, по-прежнему действительны, поскольку введенный запрет не имеет обратной силы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейцы не забыли, как строить стены. Представитель Кремля счел вполне вероятным введение новых визовых ограничений в отношении российских граждан — как это уже сделали в Европе в отношении наших дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после объявления запрета на мультивизы для россиян предположила, что европейским странам не нужны "кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты".