Москвичам пообещали теплые выходные

В ряде регионов России ноябрь начался с теплой погоды: среднесуточные температуры воздуха на три-восемь градусов превышают климатическую норму. На это указал в пятницу, 7 ноября, метеоролог Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт в комментарии "Радио России" (запись опубликована в Telegram-канале Тишковца), столь теплая погода зафиксирована в Центральной России. Также "язык тепла" распространился на Урал и Зауралье.

В выходные 8-9 ноября восточная часть Европейской России будет находиться во власти ненастного циклона с центром над Волго-Вятским регионом и Пермским краем. Там за сутки местами выпадет до 13-18 литров дождя. К северу осадки будут переходить в твердое агрегатное состояние.

К северо-западу и югу Русской равнины из-за влияния антициклона атмосферное давление будет расти — вероятность осадков минимальна. Местами будет солнечно. Температура повысится. Днем на Русском Севере ожидается от нуля до пяти градусов тепла, в средней полосе России — 6-11 градусов выше нуля, на юге — до 12-17 градусов тепла.

В Москве облачно, небольшой дождь и восемь-десять градусов тепла. В субботу, 8 ноября, будет пасмурно, ночью и утром может пройти слабый дождь. После полудня воздух может прогреться до десяти градусов. В воскресенье, 9 ноября, осадки маловероятны, в облаках могут проявиться просветы, а термометры покажут семь-десять градусов.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима — устойчивый переход среднесуточных температур в отрицательный диапазон — наступит в Москве во второй половине ноября. Ожидается, что устойчивый снежный покров сформируется к началу декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Россию ожидает морозный январь — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Разница с показателями середины и конца предыдущего столетия может достигать шести-семи градусов.