Безрассудством назвали на Западе отказ лидеров европейских стран от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Разговор — это не уступка, это понимание позиции другого человека, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми.

Как отметил Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis, беседа — это выстраивание отношений. Понимание противника — первый шаг к прекращению войн, убежден военный. Он утверждает: лидеры, которые отказываются от диалога с конкурентами, совершают опасную ошибку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а со всей НАТО. В Москве считают, что партии западного вооружения и техники на территории Украины - законные военные цели.