В турецком отеле, где отдыхала пропавшая россиянка, уже исчезали люди

Пропавшую в Анталье Ирину Киселеву ищут уже неделю. Туристка вышла в магазин, оставив сына в номере отеля, и не вернулась. Поначалу утверждалось, что россиянка утонула, но ее тело так и не нашли, а семья уверяет, что в деле слишком много нестыковок.

Уже установлено, что из гостиницы Ирина вышла в компании другого постояльца. Его зовут Роман. Парочка отправилась на пляж, но в какой-то момент мужчина ушел играть в волейбол, а когда вернулся, Киселева исчезла. Последним туристку видел уборщик на пляже, после он расскажет, что женщина спала, а куда делась позже — неизвестно.

Другие постояльцы отеля уверяют, что Ирина была самой обычной туристкой: отдыхала с сыном, не ходила по барам, не скандалила. Более того, поездка в Анталью для Киселевой была не просто отпуском, а еще местом встречи с семьей — в том же отеле поселились двоюродные братья Ирины.

Версию о несчастном случае отвергают очевидцы событий. Люди уверяют, что для купания вечером было слишком холодно, ни один человек в здравом уме, не полез бы в воду.

Между тем Сети обнаружили пугающую информацию. В отеле, где отдыхала Ирина с сыном, уже были подобные случаи — люди исчезали бесследно.

"Первый случай в конце прошлого года. Пропала женщина в той локации. Два человека, включая Ирину, в этом году. Это какая-то закономерность. Мы надеемся, что она жива", — поделился родственник Киселевой Дмитрий Подорванов.

Друзья и близкие Ирины не верят, что она могла утонуть, и заявляют, что слишком много нестыковок в этой истории. Особенно настораживает, что нет видео с камер наблюдения, которые установлены по всему отелю, пишет Woman.