Четыре человека погибли в крушении вертолета в Дагестане

Техническая неисправность считается основной версией крушения вертолета в Дагестане. Об этом сообщили в экстренных службах агентству "Интерфакс".

Как рассказали выжившие, перед крушением на борту возникла поломка, экипаж пытался совершить вынужденную посадку. По словам спасателей, это сейчас основная версия.

О крушении частного вертолета в Дагестане стало известно 7 ноября. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли четыре человека, трое пострадали. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один раненый – в тяжелом.