Татьяна Брухунова вернулась в Россию и устроила публичный скандал

Татьяна Брухунова стала известна после того, как вскрылся ее роман с Евгением Петросяном. Юморист и его помощница живут вместе больше 5 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. Муж постоянно балует Татьяну, совсем недавно она вернулась из путешествия по Африке.

У Татьяны необычный стиль, она выбирает изысканные наряды и создает неповторимые образы. Но многим кажется, что ее гардероб больше подошел бы старушке, а не 36-летней девушке.

Обычно Брухунова не обращает внимания на мнения псевдостилистов, но, когда одно из изданий в пух и прах разнесло ее осенние наряды, жена Петросяна не выдержала. Татьяна устроила публичный скандал, отчитав и СМИ, и стилиста.

"Вчера вечером наткнулась в такую забавную газетенку, где некая девушка-стилист проходится по моим образам. Это было очень интересно, потому что человек совсем не понимает, о чем он пишет, но тем забавнее… Все-таки находится даже издание, которое дает работу таким "специалистам" в кавычках", — высказалась Брухунова.

Жена юмориста уверена, что подобные материалы создаются, чтобы задеть ее, но Татьяна отметила, что ее не обижает мнение окружающих. Мол, пусть говорят, что хотят, ведь только она знает, как дела обстоят на самом деле.

"Меня, в принципе, не обижает мнение окружающих, потому что оно же ко мне никакого отношения не имеет. Это всего лишь то, что кто-то думает обо мне, а кто-то, мало ли где там, кто-то что-то подумал. Меня это как бы не сильно интересует", — заключила Брухунова.