Стало известно о регулярных контактах главкома ВСУ с Россией

Главком ВСУ поддерживает регулярные контакты с Россией. Александр Сырский связывается с родственниками, проживающими на российской территории, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, сеансы связи главкома ВСУ с семьей проходят по утрам. Сырский ежедневно контактирует с родителями, чтобы узнать о состоянии пережившего операцию отца. 86-летний Станислав Сырский не может самостоятельно передвигаться.

Проживающий в России брат Сырского Олег ранее пожаловался, что из-за новостей об источнике финансов на операцию Сырскому-старшему родителей "облили грязью". Как сообщалось, главком ВСУ использовал военный бюджет Украины для лечения отца: летом 2025 года он перевел родителям миллион рублей.