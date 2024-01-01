Медведи-людоеды атаковали Японию: на борьбу с ними бросили армию

Япония разворачивает войска против медведей. Армию решено задействовать на фоне сообщений о массовых нападениях на жителей. Только по официальным данным, в этом году от гималайских медведей пострадали больше ста человек, по меньшей мере 20 погибли. Самая серьезная ситуация - на севере страны в префектурах Иватэ и Акита. Причем, японские солдаты получили приказ идти на зверя с голыми руками.

На улицах - военная техника. Личный состав - приведён в боевую готовность. Толпа в касках и бронежилетах бежит при этом в сторону леса. Это не учения и не ложная тревога. Объявлен критический уровень опасности.

"В этом районе много медведей. Раньше у подножия гор были рисовые поля и сельскохозяйственные угодья, на которых люди обрабатывали землю. Но из-за сокращения численности населения, сейчас их никто не обрабатывает и они стали заброшенными. Поэтому и медведи значительно приблизились к людям", - говорит Ясухиро Китаката, представитель городских властей города Кадзуно.

Жители сразу нескольких японских провинций временно поставили на паузу походы за грибами и ягодами. Рискуешь просто не вернуться с прогулки. И ладно бы звери сидели исключительно в лесу. Судя по кадрам с видеокамер, медведи чувствуются себя полноправными хозяевами. Заползают в дома через окна, выламывают двери. Этот мужчина, к примеру, обнаружил хищника в своём гараже. Встреча была короткой, но едва не закончилась трагедией.

"Я открыл дверь и он просто молча на меня посмотрел. Некоторое время мы в тишине смотрели друг другу в глаза. Я в глаза медведя, а он - в мои. Я понял, какой он большой и немедленно убежал", - говорит Кейджи Минатоя.

Этому мужчине повезло - он остался жив. Хоть и сильно испугался. В этом году в Японии особый всплеск нападений медведей на людей. Существенно увеличилось и количество косматых хищников - в шесть раз по сравнению с 2024 годом, их уже более 8000 особей. И ведут они себя совсем не дружелюбно. Правительство мобилизовало армию. Военные привезли с собой 15 ловушек-ящиков. На связи - местные охотники, которые должны будут провести солдатам экстренный курс по обучению медвежьим повадкам. Отстреливать зверей разрешено лишь в самом крайней случае.