Фицо раскрыл детали конфликта с Еврокомиссией

В Словакии с нетерпением ждут конфликта с Еврокомиссией. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, поводом к противостоянию стали поправки в конституцию, закрепляющие верховенство национального права над европейским.

По словам Фицо, он не может представить, чтобы какая-то международная организация могла указывать Братиславе, сколько должно быть полов и кто может вступать в брак. Словацкий премьер подчеркнул, что это чисто национальный вопрос, важный вопрос национальной идентичности.

Фицо убежден, что Словакии необходимо защищать национальную идентичность. В противном случае страна рискует быть поглощенной Евросоюзом, приводит слова Фицо издание SME. В Нидерландах ранее потребовали лишить Словакию права голоса в ЕС. Поводом послужило признание в обновленной конституции двух полов.