В Минпросвещения поставили точку в спорах о сокращении летних каникул

Сокращение летних каникул в российских школах отрицательно скажется на учителях из-за роста нагрузки и необходимости адаптации к новым графикам и дополнительной подготовки к занятиям. Об этом "ТВ Центру" заявили в министерстве просвещения.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение продолжительности учебного года приведет к изменению сроков проведения экзаменов. Школьники будут получать документы об образовании позднее, что сдвинет и сроки вступительных экзаменов в вузы и колледжи. Кроме того, будет нарушено право учителей на отпуск.

Как заявили в Департаменте внешних коммуникаций и референтуры министерства, вопрос сокращения летних каникул требует широкого обсуждения.

"Без оценки влияния всех указанных факторов, принципиальное изменение сроков не представляется возможным, и в настоящее время в Минпросвещения России не рассматривается", - подчеркнули в ведомстве.