Кадышева осталась без корпоративов в Новый год из-за выходки сына: предлагали 25 миллионов, но Григорий взбрыкнул

Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" переживают вторую волну популярности. Певица собирает полные залы зрителей и значительно подняла цены на частные выступления. В начале декабря артистка готова спеть на корпоративе за 12 миллионов рублей, а за выступление звезды в конце месяца придется заплатить на пару миллионов больше.

При этом сообщалось, что в новогоднюю ночь Надежда Никитична останется дома. Мол, не хочет проводить праздник с чужими людьми. Но, как выяснил Telegram-канал "Свита Короля", артистка лукавит. На самом деле, просто не нашлось заказчика, готового платить огромные деньги и слушать не Кадышеву, а ее сына. Ведь уже давно не секрет, что Григорий забрал себе большую часть композиций мамы.

Певице предложили 25 миллионов рублей за новогодний корпоратив, но было одно условие — выступать должны только Кадышева и "Золотое кольцо", без сына. Так как финансовым вопросом занимается Григорий, он отклонил это предложение. Мужчина ни в какую не соглашается, чтобы мать пела одна.

"Они отказывались платить "за пародию на выступление". А он не соглашался, чтобы мать пела одна, даже за 25 миллионов рублей, было и такое предложение! Вот и остались без заказов", — рассказал инсайдер.

Потеряв денежного клиента, сын Кадышевой решил пустить слух, что певица хочет провести праздники с семьей и сама отказалась от концертов.