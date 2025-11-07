НАТО ожидает удара российских войск в самое ближайшее время. Об этом заявил агентству Reuters командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

Немецкий военный высоко оценил нынешние возможности и боевую мощь России. Генерал уверен, что российские войска могут начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра.

Служба внешней разведки России ранее раскрыла планы альянса на Украине. По данным СВР, блок НАТО агитирует Киев организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан европейских стран. В жертвах собираются обвинить Россию.