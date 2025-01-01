Интернет захлестнула волна, мягко скажем, критических заявлений в адрес американской певице Кэти Перри, которая перестала скрывать свой роман с бывшим канадским премьером Джастином Трюдо. По мнению злопыхателей, Перри должна была продолжать страдать по ушедшему от неё актёру Блуму. Те же, кто выступил в поддержку певицы, а среди них много весьма известных дам из высшего света и шоу-бизнеса, высказываются в том духе, что настоящие леди всегда предпочтут мужчину с ядерной кнопкой.

Джастин Трюдо, тот самый бывший премьер-министр Канады, который вошёл в историю как неудачник в смешных носках, ещё буквально в январе 2025 года рыдал, объявляя о своей отставке и прощаясь с политической карьерой из-за позорно низкого рейтинга, а уже этой осенью его голова оказалась занята совершенно другими вопросами, максимально далёкими от политики. Папарацци сфотографировали полуобнажённого Трюдо в объятиях практически голой американской поп-звезды Кэти Перри, между прочим, на её личной яхте.

"Его рука на её попе говорит нам всё, что нужно знать. Премьер-министр буквально сказал: я больше не занимаюсь политикой, её попка – это моё новое министерство. Джастин Трюдо положил свою руку на её попу так, будто подписывал мирный договор. А я смотрела на них и думала: когда они успели наладить такой контакт? Ведь Кэти только этим летом рассталась с Орландо Блумом!" - говорит Шерри Шеперд, телеведущая, США.

По слухам, инициатором разрыва отношений был именно Орландо Блум – он же эльф из культовой кинотрилогии "Властелин колец". Поговаривают, за 10 лет совместной жизни британский актёр так и не смог привыкнуть к ненормальностям Кэти. Последней каплей стала её апрельская выходка после аттракциона невиданной щедрости от Джефри Беззоса. Мультимиллиардер в прямом смысле слова организовал суборбитальный девичник. И хотя полёт от старта до приземления длился всего 11 минут, Кэти Перри и за это время успела опозориться. Блум заявил, что его жена выглядела нелепо и унизительно. И с ним согласилась буквально вся Америка.

"Сейчас я чувствую сильную связь с божественной женской энергией", - заявила тогда Перри.

"Всё это крайне оскорбительно для настоящих астронавтов. Я имею в виду, когда Кэти Перри поцеловала землю, когда вышла из капсулы – можно было подумать, что она провела три года на космической станции. А это была всего лишь реклама космического туризма. Извините, это просто показуха для социальных сетей. Это даже был ненастоящий полёт в космос", - возмущался Раймонд Арройо, ведущий телеканала Fox News.

В общем, Блум отправил Перри обратно в космос, и лишь ради пятилетней дочери пара договорилась сохранить дружеские отношения. Но Кэти не долго грустила - её судьбу в свои руки взяла супруга мультимиллиардера Беззоса. Вроде как именно Лорен Санчес – та самая барышня, которая была на январской инаугурации Трампа в пиджаке на голое тело - и соединила два одиночества: суперзвезду Кэти и экс-премьера Канады Джастина. Он, кстати, уже два года как ходил в холостяках – его экс-супруга вместе с тремя детьми по собственной инициативе ушла от неудачника-политика к успешному хирургу.

"Пара Перри и Трюдо словно создана для таблоидов. У каждого их них долгая и насыщенная история. Знает, ведь они всегда были на страницах таблоидов. И они хотят, чтобы о них говорили и сейчас, они хорошо проводят время", - иронизирует Энтони Андерсон, комик, США.

Сейчас Трюдо путешествует хвостиком за своей возлюбленной по концертным площадкам её всемирного турне: активно подпевает из зрительного зала, а в выходные дни парочка посещает злачные места. Например, сорок первый день рождения Кэти любовники отмечали в парижском кабаре Crazy Horse, которое славится максимально откровенными представлениями. В общем, 53-летний канадский экс-премьер пустился во все тяжкие и наслаждается беззаботной жизнью.

"Мне определённо нравится, что Джастин Трюдо перестал управлять страной и стал бойфрендом-трофеем. Думаю, он просто хочет быть беззаботным. Не могу себе представить более стрессовую работу, чем управление страной. А теперь он ходит по красным ковровым дорожкам с поп-звездой. И, кстати, это показывает, что они примерно на одном уровне. Джастину нравится внимание, он готов к красным ковровым дорожкам, и он готов к любым фотосессиям", - говорит Торн Карли, писательница из Канады.

Трюдо действительно обожает привлекать к себе внимание. Он и будучи премьер-министром не выходил из телестудий, постоянно давал интервью крайне сомнительным персонажам, а ещё активно танцевал, ну и в принципе дурачился – это у него получалось особенно хорошо. Кстати, шепчутся, что Трюдо успевал поглядывать и налево. По Канаде активно ходят слухи о его служебном романе с министром иностранных дел Мелани Жоли, сейчас она занимает пост министра промышленности. И, похоже, Трюдо тяга к интрижкам предалась от отца – 15 премьер-министра Канады. Так вот, Пьера Трюдо тоже тянуло к звёздным женщинам. Например, точно известно о его романах с Барброй Стрейзанд и Ким Кэтролл. Причём, эти любовные истории не мешали Пьеру руководить страной. Что ещё интересно, и сын и отец Трюдо могли думать исключительно только о власти и женщинах, потому что Шарль-Эмиль Трюдо оставил своим потомкам неплохое состояние. Так что сейчас в распоряжении Джастина Трюдо хоть власти уже и нет, но есть наследство, которое оценивается в 90 миллионов долларов. Но у Кэти Перри всё же денег куда больше – её состояние 360 миллионов долларов, и она входит в сотню самых богатых женщин Америки, причём все эти миллионы она заработала сама – напела.

"Джастин Трюдо просто странный парень, который не справился с управлением прекрасной страной. И он из тех людей, которые были невыносимы в политическом плане. А сейчас он пристаёт к уязвимой Кэти Перри, которая наверняка всё же страдает после развода с Блумом. Поэтому, Кэти, вот совет - уходи от него прямо сейчас! Я не верю, что её вкус может быть настолько испорчен! Это какое-то шоу ужасов!" - негодует Лиза Кеннеди-Монтгомери, политический обозреватель телеканала Fox News.

И всё же, ещё более ужасное шоу сейчас разворачивается в жизни другой звёздной пары – экс-президента Франции Николя Саркози и экс-первой леди Карлы Бруни. Супермодель и певица итальянского происхождения однажды решила поймать в свои сети Саркози только потому, что у него был доступ к красной кнопке, по крайней мере, именно так она когда-то сказала подругам.

Я чувствовала, что Николя смелый человек. И я чувствовала, что он добрый, поэтому согласилась выйти за него замуж, хотя он был президентом, а я была певицей, - говорила Бруни.

А вот теперь её муж и без красной кнопки, и за решёткой, ну и судьба Карлы в тумане - её тоже могут посадить за преступный сговор с целью сокрытия улик: пыталась как настоящая жена делать всё возможное, чтобы муж остался на свободе. Кстати, это поучительная история, в том числе и для Кэти Перри, особенно, если учесть, что прямо сейчас в Канаде оппозиция требует посадить Джастина Трюдо за злоупотребление властью в личных целях. Так что, экс-премьер Канады на сегодняшний день точно не входит в сотню самых завидных женихов из мира политики, и Кэти Перри всё же стоит приглядеться к кому-то более перспективному.