"Дарт Вейдер американской политики": как Дик Чейни развязывал войны и за что невзлюбил Трампа

В Нью-Йорке новый мэр. Мусульманин, первый уроженец Африки, занявший этот пост, демократ-социалист, 34-летний Зохран Мамдани вступит в должность 1 января. Его победу называют символом политических перемен в Нью-Йорке. Мамдани уже заявил, что город под его управлением станет центром сопротивления Дональду Трампу. Демократы ликуют, республиканцы несут потери. На этой неделе стало известно о смерти Дика Чейни, бывшего вице-президента США, который сохранил свое влияние и после окончания политической карьеры. Один из главных ястребов американской администрации, Чейни - представитель старой школы, уходящая натура, сравнение с которым не выдерживает сейчас практически никто из западных политиков.

Одним из первых о кончине Дика Чейни сообщил CNN. И посвятил немало времени биографии вице-президента в администрации Буша-младшего. Это могло бы показаться странным, ведь телеканал традиционно поддерживает демократов, а Чейни был республиканцем. Но его личность сколь значима в американской политике, сколь и сложна. Практически до последних дней жизни говорить о себе он заставлял и соратников, и противников.

"Его считали мрачным и бессердечным - Дартом Вейдером нашей администрации", - отозвался о нем Джордж Буш-младший, президент США в 2001-2009 годах

"Долгая карьера Дика Чейни была полна парадоксов. Он был одним из самых влиятельных вице-президентов в истории Америки. Однако первые годы своей жизни в Вашингтоне он провёл всего лишь вахтером, помощником, который занимался деталями и исполнял решения других. При этом на своих должностях Чейни проявил себя как эффективный, немногословный и скромный человек. Секретная служба дала ему меткое кодовое имя "Заднее кресло", - пишет Washington Post.

Однако после изучения биографии Чейни возникает вопрос: кто был за рулем, а кто в реальности вел машину.

В 90-м, после войны в Персидском заливе против Ирака, о Чейни говорят уже как о политике мирового масштаба. Именно он стал одним из главных разработчиков операции "Буря в пустыне". В частности, убедил короля Саудовской Аравии разместить на территории страны американские войска. И даже написал на одной из бомб "Саддаму - с наилучшими пожеланиями". Знал ли он тогда, что фактически это послание в будущее.

"Чейни - это политик времен Холодной войны, взращенный ястребами тогда, и поэтому он всегда проводил политику войны со всем остальным миром, со всеми оппонентами США: и с Россией, и с Китаем, и с Ираном. Просто потому, что он в рамках этой формации воспитывался и поднимался", - говорит Малек Дудаков, политолог-американист.

В 2001-м солидный политический опыт, широкие связи в истеблишменте и та самая незаметность вознесли Чейни на самый верх политического Олимпа. В то время, когда после терактов 11 сентября президент Буш-младший растерянно шарил глазами по школьному классу во Флориде, вице-президент Чейни в Вашингтоне принимал решения. Первым и немедленным стало сбивать угнанные самолеты, если они направляются к Вашингтону. А затем следует вторжение в Афганистан для борьбы с запрещенной "Аль-Каидой", которую США сами же и породили. Но планы Чейни были куда масштабнее - Ближний Восток с его несметными запасами углеводородов. К тому же, с разгромом войск Ирака в Кувейте, по мнению вице-президента, главная цель не была достигнута - режим Саддама Хусейна устоял. А значит, был нужен новый повод.

"Теперь мы знаем, что Саддам возобновил свои попытки приобрести ядерное оружие. Среди прочего, мы получили эту информацию от перебежчиков, в том числе, от собственного зятя Саддама. Многие из нас убеждены, что довольно скоро Хуссейн приобретет ядерное оружие", - заявлял он.

И вскоре госсекретарь Киолин Пауэл уже потрясал в ООН пробиркой с якобы спорами сибирской язвы. Это ли не доказательство, что Ирак разрабатывает оружие массового поражения.

За время интервенции США в Ираке погибли только по официальным данным 800 тысяч человек. Была разрушена инфраструктура страны. А главное - с новой силой началось формирование террористических исламистских группировок, угрожающих, в том числе, США. Позднее демократы припомнили Чейни и пытки в иракской тюрьме Абу-Грейб, и тотальную слежку за гражданами США в рамках так называемого "Патриотического акта", и продвижение собственных коммерческих интересов.

"В период первого срока Буша-младшего Чейни был, наверное, самым влиятельным аппаратчиком в США, а может быть, одним из самых влиятельных людей в целом в мире. Потому что тогда все-таки однополярный мир, где доминировали США, еще существовал. На втором сроке Буша-младшего уже, конечно, позиции Чейни пошатнулись. Потому что многие его фатальные решения, вроде вторжения в Ирак, негативно сказались на положении республиканской администрации", - объясняет Малек Дудаков.

В какой-то момент Чейни стал токсичной фигурой даже среди однопартийцев. Но впоследствии отплатил им тем же. В 2019-м Чейни открыто выступил против Дональда Трампа. В частности, резко критиковал его жесткую политику по отношению к союзникам по НАТО и контакты с руководством КНДР. Консерватор старой закалки просто не мог понять и принять, что во главе его родной партии теперь стоит бизнесмен с неясными на тот момент целями и методами их достижения. Да к тому же еще и едва ли не назначенный Москвой, во что Чейни свято верил.

"Внешний противник - иностранное государство, по сути, пытался захватить контроль над нашим самым важным демократическим процессом - президентскими выборами и решил отдать предпочтение одному из кандидатов. Я могу вас заверить, это было сделано не потому, что это государство считало, что так будет лучше для американского народа. Цель России и Владимира Путина - ослабление США в экономическом плане и в мире в целом", - заявлял Дик Чейни.

Даже на выборах 24 года республиканец до мозга костей Чейни поддержал Камалу Харрис. И на этой неделе ушел из жизни фактически чужим среди своих - днем ранее, чем год назад президентом США стал Дональд Трамп.

"Сейчас демократы настолько радикальны, что Майами скоро станет убежищем для тех, кто бежит от коммунизма в Нью-Йорке. Они бегут, бегут... Где вы живете? В Нью-Йорке, но я пытаюсь уехать, потому что не хочу жить при коммунистическом режиме", - говорит Дональд Трамп.

Вслед за шатдауном, длящемся уже рекордные 40 днем, демократы подкинули Трампу новую проблему. Мэром крупнейшего города США во вторник был избран Зохран Мамдани. 34-летний мусульманин-индус, родившийся в Уганде, с большим перевесом обошел конкурентов, пообещав бесплатный городской транспорт, заморозку цен на аренду жилья и другие социальные льготы, но одновременно выступил за легализацию проституции и повышение налогов для богатых. И для Трампа, политику которого в свое время не принял Дик Чейни, в свою очередь Мамдани теперь стал вероятным соперником и очевидным противником.

"Идет серьезная внутриполитическая борьба. И те силы в Демократической партии, которые потерпели поражение на президентских выборах 2024 года, изыскивают возможности противодействия и борьбы. Потому что Трамп всех предыдущих политиков Демпартии успешно разгромил. Надо найти таких политиков, которые сегодня действовали бы на Трампа как красная тряпка на быка, на который Трамп мог потратить или растерять большую часть своего политического капитала. Вот этим и объясняется феномен Мамдани. Он сделан на деньги Сороса. Это именно проект Демократической партии", - уверен Владимир Васильев - политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Пока Трамп заявил, что урежет финансирование Нью-Йорка. А может ведь и ввести войска под видом наведения порядка, как сделал уже в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Чикаго. Чем это может обернуться в крупнейшем мегаполисе страны, предсказать сложно, но в случае прямой схватки Трампа с Мамдани, есть вероятность, что молодой политик станет общенациональным лидером. Эксперты уже говорят: с избранием Мамдани США сделали еще один шаг к гражданской войне. Сценарий, который во времена Дика Чейни невозможно было даже представить.

"Если говорить сегодня о роли Дика Чейни, это было как раз продолжение политики Рейгана, продолжение политики Буша-старшего, которую Америка проводила. Экспансионистскую политику, политику утверждения гегемонизма. Идея была такая: вот посмотрите: мы увеличили военные бюджеты, мы сделали огромный упор на риторику, мы объявили СССР империей зла. И вот посмотрите: прошло какое-то время и США сопутствовал успех. Произошло очень важное изменение геополитических сил в пользу Америки. Сегодня надо продолжить этот курс", - объясняет Владимир Васильев.

Но продолжать некому. Все больше политиков сегодня становятся именно проектами. У многих при этом, может даже не быть, как потом выясняется, собственных убеждений и серьезных программ. Зачем? Все им напишут и вложат в уста ушлые политтехнологи и те, кто собственно и заказывает музыку, приятную электорату. Ситуация, которая была немыслима для политиков старой школы во многих странах Запада. Жители Германии теперь с ностальгией вспоминают Гельмута Коля, который добился объединения страны. В Великобритании недавно отметили 100-летие со дня рождения Маргарет Тэтчер. Ее личность и сегодня вызывает жаркие споры, но все сходятся во мнении: это была сильный премьер-министр. Не чета меняющимся теперь, как в калейдоскопе, Трасс, Сунакам и Стармерам. Таким же рациональным, циничным и уверенным своей миссии был Дик Чейни. Как и его соратник и фактически крестный отец в политике Дональд Рамсфелд. Особняком в этом ряду стоит Генри Киссинджер, ключевыми принципами которого были баланс и сдержанность. Но все они, в конечном счете, являлись беспощадными и безжалостными защитниками интересов США, как они их понимали. И когда Дональд Трамп назвал Чейни "величайшей угрозой", это прозвучало словно признание: время Чейни было эпохой системы. Что потом будет символизировать правление самого Трампа? Уж не наступление ли эпохи хаоса.