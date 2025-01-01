Ученые предупредили о мощной геомагнитной буре

Самым сложным днем геомагнитным днем в 2025 году назвали ученые 7-е ноября. По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, Земля войдет в зону действия крупной корональной дыры.

Более того, планете предстоит выдержать воздействие двух облаков плазмы, выброшенных в результате больших солнечных вспышек. Магнитные бури возобновились с утра 7 ноября - пока на низком и среднем уровнях G1—G2. Однако в ближайшее время ожидается их переход в сильные события категории G3 - G4.

Ученые предполагают, что наиболее плотные части солнечных выбросов пройдут мимо Земли. В таком случае магнитные бури не должны превысить 4-го уровня по 5-балльной шкале. Если же по планете придется фронтальный удар, то есть вероятность выхода бурь на высший уровень G5.