Лариса Гузеева подтвердила, что стала бабушкой и раскрыла необычное имя внучки

Лариса Гузеева 7 ноября была замечена в аэропорту Тбилиси с дочерью Ольгой, которая держала на руках младенца. Поползли слухи, что ведущая шоу "Давай поженимся" стала бабушкой.

Лариса Гузеева не стала отрицать очевидное и призналась, что действительно ее дочь родила первенца. При чем радостное событие произошло в семье еще несколько месяцев назад.

Удалось Ларисе Андреевне скрыть и свадьбу Ольги. Дочь актрисы вышла замуж еще весной. Зять Гузеевой не из творческой профессии, его зовут Никита, они с Ольгой живут вместе.

Когда журналисты атаковали телеведущую, она не только подтвердила информацию, но и раскрыла имя внучки. "Девочка! Мы назвали ее Ива — это по-русски Ева. Замуж дочка успела выйти весной", — рассказала Лариса Андреевна.

Ольга была явно расстроена, что о ее новом статусе узнали журналисты, да еще и подкараулили их в аэропорту. Наследница Гузеевой запретила снимать себя и отказалась отвечать на вопросы, передает Mash.