В зоне спецоперации активные боевые действия идут в городской застройке Красноармейска. Пытаясь вырваться из окружения, радикалы предприняли очередную попытку контратаки, но понесли большие потери. Удары авиации и артиллерии не позволяют противнику собрать полноценный кулак, чтобы прорвать блокаду.

Российские военные показали кадры освобождения Успеновки, откуда выбили противника накануне. Передвигаться от дома к дому, вдоль дороги - не самый безопасный маршрут, но другого пути нет. Готовясь к обороне Успеновки, бандеровцы заминировали всё, что могли. Скрываясь от дронов ВСУ за стенами и навесами во дворах, штурмовики простреливали подвалы и полуразрушенные дома. Врага приходилось буквально выдавливать.

Потеря Успеновки ещё сильнее ослабит и без того вялое сопротивление националистов в красноармейском котле. Пытаясь тянуть время, ВСУ из своего последнего укрепрайона в деревне Гришино несколько раз поднимались в контратаки. В итоге только за одну ночь потеряли половину батальона, примерно 200 человек. Но прорваться не смогли и откатились обратно.

Убийственная, в буквальном смысле, тактика украинских генералов, российским войскам выгодна. Чем больше резервов националисты сожгут на этом пятачке, тем меньше они будут помехой при наступлении на Павлодар.